2022/11/08 | 22:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة المياه تنذر بجفاف الاراضي وتزايد التصحر.. والعراق يبحث عن حلول في قمة المناخ) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة المياه تنذر بجفاف الاراضي وتزايد التصحر.. والعراق يبحث عن حلول في قمة المناخ) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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