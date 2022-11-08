السوداني وزيدان يبحثان الجهود المشتركة بين القضاء والحكومة في متابعة

2022/11/08 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان،مساء الثلاثاء، جهود متابعة استرداد أموال الدولة في قضية أمانات الضرائب والقبض على الهاربين.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما بحث الجانبان الجهود المشتركة بين القضاء والحكومة في متابعة استرداد اموال الدولة في قضية امانات الضرائب والقبض على المتهمين الهاربين".

وكان السوداني قال في مؤتمر صحفي اليوم :"هناك 4 إلى 5 أشخاص أُوقفوا على خلفية قضية الضمانات الضريبية" مضيفا ان "معلوماتنا تشير إلى أن قسماً كبيراً من المبلغ الكلي المسروق هُرّب لخارج العراق".

يذكر ان الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد بدأت بالتحقيق في اختفاء 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب {الامانات}.

وكشفت وثيقة للهيأة أن المبلغ سحب بين شهري كانون الثاني وآب من العام الجاري، وقد حول المبلغ إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات في الحال.

وأعتقلت قوة أمنية، {نور زهير}، المتهم الرئيس في واقعة سرقة أموال الضرائب، فيما جمد البنك المركزي العراقي الاموال المنقولة وغير المنقولة لخمس شركات بينها تابعة للمتهم {زهير}.

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