وزير الداخلية يعود من ديالى بـ

2022/11/08 | 22:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى، أحمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن فشل نتائج زيارة وزير الداخلية إلى ديالى للحد من الخروقات الأمنية فيها، متهمًا النواب السابقين بتدهور أوضاع المحافظة.

وقال الموسوي في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "زيارة وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إلى محافظة ديالى للحد من الخروقات الأمنية في المحافظة، لم تنجح".

وأضاف أن "نواب المحافظة الحاليين، طالبوا وزير الداخلية بتغيير قيادات شرطة ديالى، وتنصيب قائد جديد يتمتع بالشجاعة والحزم من أجل بسط الأمن في المحافظة والحد من عمليات الخطف والاغتيال والمساومات".

واتهم الموسوي، "أعضاء مجلس النواب السابقين عن ديالى، بتدهور الأوضاع العامة بالمحافظة".

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