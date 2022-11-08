غرق سفينة عسكرية عراقية في قاعدة ام قصر جنوب البلاد

2022/11/08 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بغرق سفينة عسكرية عراقية في قاعدة أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر، لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن” سفينة عسكرية غرقت في مياه الخليج عند قاعدة أم قصر البحرية”، مبينا أن “السفينة الغارقة تتبع الى كتيبة زوارق الدورية الأولى، التابعة إلى سفن الكتيبة الإيطالية المنشأ”.

واضاف المصدر ان” سبب الغرق يرجع إلى إهمال آمر الكتيبة”، موضحاً أن “الغرق بدأ منذ ثلاثة أشهر حيث بدأ دخول الماء إليها دون معالجة مما زاد منسوب المياه”.

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