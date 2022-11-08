2022/11/08 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء،الجهود المشتركة في متابعة استرداد اموال الدولة في قضية امانات الضرائب.وذكر بيان لمجلس القضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني وزيدان يبحثان الجهود المشتركة لاسترداد اموال الدولة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وزيدان يبحثان الجهود المشتركة لاسترداد اموال الدولة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وزيدان يبحثان الجهود المشتركة لاسترداد اموال الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).