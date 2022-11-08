2022/11/08 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الناشط المصري-البريطاني علاء عبدالفتاح تلقى "محاكمة عادلة" بوجود "تمثيل قانوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامح شكري معلقا لـCNN على قضية علاء عبدالفتاح: هناك "تصور خاطئ" لوضعه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامح شكري معلقا لـCNN على قضية علاء عبدالفتاح: هناك "تصور خاطئ" لوضعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).