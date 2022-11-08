نواب يجمعون تواقيع لبحث التجاوزات الكويتية على حقوق العراق البحرية

2022/11/08 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / جمع 80 نائبا تواقيع لبحث التجاوزات الكويتية على حقوق العراق البحرية.

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