الخدمات النيابية: نعمل مع السوداني لإنجاز مشاريع البناء والاسكان

2022/11/08 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، العمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لانجاز مشاريع البناء والاسكان.وقال عضو اللجنة باقر الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”اللجنة بدأت فعلياً بالعمل مع رئيس الوزراء من خلال الكتب والمخاطبات عن المقصرين”.واشار الى “تشكيل لجنة للاسراع بانجاز المشاريع كمشاريع بناء الاسكان والمجمعات السكنية وتمت موافقة رئاسة الوزراء عليها”.واوضح الحمامي ان “اللجنة عقدت اجتماعات متواصلة لوضع خطة عملها وجدول قوانينها”.

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