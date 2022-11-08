"سيكون تعذيبا".. أسرة علاء عبد الفتاح تخشى "إطعامه قسريا"

2022/11/08 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت أسرة الناشط المصري البريطاني المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، عن مخاوفها من احتمال قيام المسؤولين المصريين بتعذيبه خلف الأبواب المغلقة من خلال الإطعام القسري.

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