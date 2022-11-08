2022/11/08 | 23:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ابدى نواب عن محافظة بابل، الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022، اعتراضهم...

ظهرت المقالة نواب بابل يرفضون عودة منديل لمنصب المحافظ: نطالب بشخصية مهنية وكفوءة أولاً على المسلة.

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