2022/11/08 | 23:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء...

ظهرت المقالة السوداني وزيدان يبحثان استرداد أموال امانات الضرائب أولاً على المسلة.

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