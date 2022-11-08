رغم اجراءات وزير الداخلية الاصلاحية.. ضباط من مرور الدورة

2022/11/08 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرغم اجراءات وزير الداخلية الاصلاحية لمكافحة الفساد، نصب ضباط "غير منضبطين" من مفارز شرطة مرور قاطع الدورة سيطرات مفاجئة في حي الحسين بمنطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.وقام الضباط وفقاً لشهود عيان بجباية مبالغ عبر وصولات للمواطنين ما أثار امتعاض الأهالي في حي الجهاد.واشتكا الأهالي في حي الحسين عبر (بغداد اليوم) من الإجراء الذي وصفوه بـ "غير القانوني" كون مفارز مرور الدورة تعمل خارج صلاحية قاطعهم".

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