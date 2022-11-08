غرق سفينة عسكرية عراقية في قاعدة أم قصر

2022/11/08 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بغرق سفينة عسكرية عراقية في مياه الخليج، بسبب خلل فني. وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "سفينة عسكرية عراقية، تابعة إلى كتيبة زوارق الدورية الأولى، غرقت في مياه الخليج عند قاعدة أم قصر البحرية". وأضاف المصدر، أن "سبب الغرق هو دخول المياه إلى وسط السفينة بسبب خلل فني فيها"، مبينا أن "الحادث لم يسجل إصابات بشرية".

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