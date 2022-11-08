2022/11/08 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بأن ضابطًا في الجيش العراقي، لقي مصرعه إثر تلقيه حقنة مضاد التهابات في أبو غريب، فيما فتحت وزارة الصحة تحقيقًا في الحادث.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "ضابطًا برتبة رائد في الجيش العراقي، لقي مصرعه السبت الماضي، بسبب خطأ طبي إثر تلقي حقنة مضاد التهابات في مستشفى أبو غريب بالعاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "وزارة الصحة فتحت تحقيقا في الحادثة لتحديد المقصرين، وستعلن نتائجه خلال الساعات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أبرة التهابات" تقتل ضابطاً في أبو غريب والصحة تكشف عن الاجراءات التي ستتبعها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أبرة التهابات" تقتل ضابطاً في أبو غريب والصحة تكشف عن الاجراءات التي ستتبعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).