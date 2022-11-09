دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية

2022/11/09 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بدوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية.

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