أخطاء في بطاقات الاقتراع باللغة العربية في ميشيغان

2022/11/09 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول من مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان اكتشاف أخطاء في "بطاقات الاقتراع" الصادرة باللغة العربية، وفق صحيفة "ديترويت فري برس".

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