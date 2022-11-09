2022/11/09 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن حدوث انفجارات على الحدود العراقية السورية - عاجل

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