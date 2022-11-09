2022/11/09 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد حزب التقدم الإيزيدي، اليوم الأربعاء، رفضه لعودة قوات البيشمركة الكردية إلى قضاء سنجار، متهمًا الحزب الديمقراطي الكردستاني بافتعال الأزمات من أجل دخول سنجار مجددًا.

وقال رئيس الحزب، سعيد بطوش، لـ(بغداد اليوم)، إن "أبناء سنجار ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير القضاء من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، لذا يجب تقدير تلك التضحيات وعدم السماح بعودة قوات البيشمركة إلى القضاء مجددًا".

واتهم بطوش، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بـ"افتعال الأزمات والمشاكل من أجل تأجيج الوضع في سنجار وإتاحة الفرصة لإعادة القوات الكردية إلى سنجار".

وأكد أن "قرار عود القوات الكردية إلى سنجار، أمر لن نسمح به اطلاقًا مهما كلفنا الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("البيشمركة".. نقطة خلاف جديدة بين سنجار وأربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("البيشمركة".. نقطة خلاف جديدة بين سنجار وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).