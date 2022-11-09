2022/11/09 | 00:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بارتكاب شخص مجزرة بحق عائلته في العاصمة بغداد، اثر خلاف على “الإرث”.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/إن “شخصاً أقدم على قتل والدته وشقيقتيه بإسلوب إطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب “الإرث”..



شخص يرتكب مجزرة بحق عائلته المركز الخبري الوطني.

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