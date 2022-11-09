المالية النيابية تتحدث عن مبلغ الموازنة وسعر برميل النفط فيها

2022/11/09 | 00:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن يكون مبلغ الموازنة العامة بين لـ 120 إلى 130 مليار دولا، مضيفا أن سعر برميل النفط سيكون بـ 75 دولار.وقال جوكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إنه “من المتوقع ان يكون مبلغ الموازنة العام ان يكون من 120 الى 130 مليار دولار”، مؤكدا أن “موارد العراق تتراوح بين 150 و 170 تريليون دينار عراقي”.وتابع، أنه “من المتوقع وحسب الأرقام والاحصائيات لدى الحكومة الجديدة ووزارة المالية فأن سعر برميل النفط سيكون بـ 75 دولار”.وأضاف، أنه “نأمل من الجهات الحكومية والمعنية انجاز فقرات الموازنة العامة في هذا الشهر من أجل التصويت عليها داخل قبة البرلمان”.

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