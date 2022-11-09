ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل انطلاق مونديال قطر

2022/11/09 | 00:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ، لإصابة خلال مباراة فريقه مع فيردر بريمن، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 في مسابقة الدوري الألماني.

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