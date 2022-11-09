2022/11/09 | 01:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوضحت الحكومة المصرية مساء الثلاثاء، تفاصيل واقعة دخول سائحة أجنبية منطقة الأهرامات الأثرية وهي عارية يوم أمس الإثنين.وقالت وزارة السياحة في بيان إن، أحد أفراد الأمن الإداري في منطقة آثار أهرامات الجيزة لاحظ “قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول”.وأوضحت الوزارة أنه تم […]

ظهرت المقالة مصر توضح بشأن “السائحة العارية” في الأهرامات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر توضح بشأن “السائحة العارية” في الأهرامات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر توضح بشأن “السائحة العارية” في الأهرامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).