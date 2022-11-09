في بغداد.. شخص يقتل عائلته شمالي العاصمة

2022/11/09 | 01:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام شخص بقتل عائلته باطلاق نار شمالي بغداد.

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