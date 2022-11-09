2022/11/09 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على فيديو يظهر لحظة القصف الجوي قرب منفذ القائم على الحدود العراقية السورية.

وكشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل حدوث انفجارات قرب الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "سمع دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية".

وأضاف المصدر أنه "عقب اصوات الانفجارات هناك تحليق مكثف"، مشيراً الى "وجود انباءً بوقوع قصف مسير استهدف عجلات مساعدات لم يعرف حملها في ساحة المنفذ السوري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة القصف الجوي قرب منفذ القائم على الحدود العراقية السورية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة القصف الجوي قرب منفذ القائم على الحدود العراقية السورية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).