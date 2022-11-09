تفاصيل القصف الجوي قرب الحدود العراقية السورية

2022/11/09 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، تفاصيل حدوث انفجارات قرب الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "سمع دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية".

وأضاف المصدر أنه "عقب اصوات الانفجارات هناك تحليق مكثف"، مشيراً الى "وجود انباءً بوقوع قصف مسير استهدف عجلات مساعدات لم يعرف حملها في ساحة المنفذ السوري".

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