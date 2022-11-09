انفجارات على الحدود العراقية السورية

2022/11/09 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مسؤول أمني عراقي، بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء، باستهداف أرتال تهريب النفط عند الحدود العراقية السورية.

وكتب عبد الله الجغيفي وهو قيادي في الحشد العشائري بقضاء حديثة في تغريدة له، "رتل كبير من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي المهرب يتم قصفه بالكامل داخل الأراضي السورية من قبل طيران التحالف الدولي".

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