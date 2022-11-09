تعطل بعض ماكينات التصويت في أريزونا

2022/11/09 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطلت 20 بالمئة من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا، الثلاثاء، وقد سارعت الطواقم الانتخابية لطمأنة الناخبين في مقاطعة أصبحت منطلقا لمزاعم حصول تزوير في انتخابات العام 2020.

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