نبيل بنعبدالله زعيماً لحزب التقدم والاشتراكية لولاية رابعة

2022/11/09 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب : اتفاقية شراكة مع الجامعة الدولية للرباط، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية الرباط – عبدالحق بن رحمون يراهن المغرب على الانخراط مع إسرائيل في شراكات متعددة ، وفي هذا الصدد جرى بداية هذا الأسبوع بتل أبيب، التوقيع على اتفاقية تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية في مجال البحث العلمي والابتكار.وتهدف هذه […]

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