صور القصف الامريكي عند الحدود السورية العراقية

2022/11/09 | 01:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر عن قيام قوات التحالف الدولي بقصف رتل من الصهاريج...

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