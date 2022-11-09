احداث تشرين الثاني.. قصف امريكي على الحدود العراقية السورية وأنباء عن ضحايا

2022/11/09 | 01:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 قصف امريكي على الحدود العراقية السورية وأنباء عن ضحايا.....

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قصف امريكي على الحدود العراقية السورية وأنباء عن ضحايا أولاً على المسلة.

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