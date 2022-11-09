قصف مسير يستهدف صهاريج نفط عند الحدود السورية (صور)

2022/11/09 | 02:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي طال عددا من الصهاريج المحملة بالنفط بعد عبورها منفذ القائم الحدودي مع سوريا.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “23 صهريج وقود خرج من منفذ القائم إلى الجانب السوري، وحال خروج صهريجين من المنفذ ودخول سوريا بأتجاه البوكمال تم استهدافهن من قبل طائرة مسيرة […]

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