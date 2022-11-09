مسؤولون: بايدن سيتحدث في مصر وكمبوديا عن حقوق الإنسان

2022/11/09 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، إثارة مسألة حقوق الإنسان في مصر التي يزورها لحضور قمة المناخ، وأيضا في كمبوديا حيث سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، وفق ما أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية، الثلاثاء.

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