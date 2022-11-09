واشنطن ترقب تحقيقات بغداد بشأن اغتيال مواطنها انتقاما لمقتل سليماني

2022/11/09 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬اول‭ ‬اختبار‭ ‬امني‭ ‬ذي‭ ‬طابع‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬منفذي‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬مواطن‭ ‬أميركي‭ ‬مدني‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬الاثنين‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭.‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬سرايا اهل الكهف ‬‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الاغتيال‭ ‬انتقاما‭ ‬لمقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قاسم‭ […]

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