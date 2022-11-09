2022/11/09 | 03:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام قراءة بسيطة في تاريخ العراق الحديث، توكد ان ظهور الاغتيالات والتصفيات لأسباب سياسية او سواها دليل قطعي على ضعف الحكم، وعدم اخذ منفذي الاغتيالات القانون الساري واجهزته في البلد على محمل الجد.
وفي العراق المشكلة في هذا المقطع العرضي من تاريخه انما هي مزدوجة لأنها مرتبطة بعوامل خارجية دولية.
التجارب السابقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسع درجات من عشرة..رسوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي العراق المشكلة في هذا المقطع العرضي من تاريخه انما هي مزدوجة لأنها مرتبطة بعوامل خارجية دولية.
التجارب السابقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسع درجات من عشرة..رسوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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