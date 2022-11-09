تسع‭ ‬درجات‭ ‬من‭ ‬عشرة‭..‬رسوب

2022/11/09 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ قراءة‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬الحديث،‭ ‬توكد‭ ‬ان‭ ‬ظهور‭ ‬الاغتيالات‭ ‬والتصفيات‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬او‭ ‬سواها‭ ‬دليل‭ ‬قطعي‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬الحكم،‭ ‬وعدم‭ ‬اخذ‭ ‬منفذي‭ ‬الاغتيالات‭ ‬القانون‭ ‬الساري‭ ‬واجهزته‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭.‬وفي‭ ‬العراق‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقطع‭ ‬العرضي‭ ‬من‭ ‬تاريخه‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬مزدوجة‭ ‬لأنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعوامل‭ ‬خارجية‭ ‬دولية‭.‬التجارب‭ ‬السابقة‭ […]

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