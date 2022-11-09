دول الجنوب بحاجة إلى تريليوني دولار سنوياً للجم التغير المناخي

2022/11/09 | 03:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرم‭ ‬الشيخ‭ (‬مصر‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تحتاج‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬والناشئة‭ ‬باستثناء‭ ‬الصين،‭ ‬استثمارات‭ ‬تتجاوز‭ ‬تريوليني‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬العالم‭ ‬لجم‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬تداعياته‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬صدر‭ ‬الثلاثاء‭.‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مبعوث‭ ‬‮ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬‮ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ […]

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