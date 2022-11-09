برشلونة المنقوص يقلبها على أوساسونا ويعزز صدارته لليجا

2022/11/09 | 03:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق برشلونة انتصارا قاتلا ضد أوساسونا بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا، على ملعب “أل سادار”.وسجل لبرشلونة بيدري ورافينيا في الدقيقتين 48 و85، بينما سجل دافيد جارسيا هدف أوساسونا في الدقيقة 6.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول […]

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