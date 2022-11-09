مسؤول أمريكي يوضح خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا: فقد نصف الدبابات

2022/11/09 | 04:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كولن كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة، يوم الثلاثاء، إن روسيا ربما فقدت نصف دباباتها، واستخدمت غالبية أسلحتها الموجهة في حرب أوكرانيا التي وصفها بأنها أصبحت "فشلا استراتيجيا هائلا" للكرملين.

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