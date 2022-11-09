رفض تمديد أوقات التصويت في أريزونا.. والحزب الجمهوري يلجأ للقضاء

2022/11/09 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في ولاية أريزونا إلى القضاء، بعد رفض طلبها من قبل سلطة الانتخابات لتمديد التصويت حتى الساعة العاشرة ليلا في المقاطعات التي شهدت في وقت سابق اليوم أعطالا في ماكينات التصويت، بحسب مراسل "الحرة".

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