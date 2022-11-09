أول مثلية حاكمة ولاية.. مورا هيلي تفوز بالمنصب في ماساشوستس

2022/11/09 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت ولاية ماساشوستس، الثلاثاء، الديمقراطية، مورا هيلي، حاكمة لها في انتخابات منتصف الولاية، لتصبح أول حاكمة مثلية في تاريخ الولايات المتحدة.

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