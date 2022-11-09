واشنطن تؤكد اعتقال مواطنة أمريكية بالسعودية

2022/11/09 | 06:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، على أن مواطنة أمريكية تدعى كارلي موريس، محتجزة في المملكة العربية السعودية، لكنها لم تذكر ما إذا كان أي شخص أمريكي قد تمكن من مقابلتها حتى الآن.

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