بعد معركة قضائية طويلة بشأن الحضانة.. السعودية تعتقل

2022/11/09 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات السعودية امرأة أميركية كانت موجودة بالمملكة وتخوض صراع قضائي طويل لإخراج ابنتها الصغيرة من البلاد بسبب اعتراضات زوجها السعودي السابق، وفقا لما نقلته شبكة "صوت أميركا" عن مسؤولين أميركيين ومجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة، الثلاثاء.

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