وضع النائب المسلمة إلهان عمر بالانتخابات النصفية بأمريكا؟ إليكم توقعات CNN

2022/11/09 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الأرقام الأولية لتوقعات CNN أن النائب الديمقراطية، إلهان عمر، ستفوز بمحاولة إعادة انتخابها في سباق مينيسوتا.

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