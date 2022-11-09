ولايات أميركية قد تحدد مصير مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية

2022/11/09 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تحدد 3 ولايات أميركية على الأرجح مصير مجلس الشيوخ خلال الانتخابات النصفية التي انطلقت، الثلاثاء، ويترقب نتائجها ملايين الأميركيين، وفقا لتقرير لموقع "آكسيوس".

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