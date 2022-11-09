2022/11/09 | 08:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهرز مدينة عراقية تقع شمال شرقي العاصمة بغداد ضمن محافظة ديالى، وتعد متدادا لحضارة إشنونا القديمة في العهد الأموري البابلي.تتميز بمعالمها الطبيعية وآثارها.يسميها البعض "بستان العراق" لكثرة مزارعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهرز مدينة عراقية من العهد الأموري البابلي) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهرز مدينة عراقية من العهد الأموري البابلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).