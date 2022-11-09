2022/11/09 | 08:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف جوي استهدف مجموعة شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/09 | 08:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جوي استهدف مجموعة شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جوي استهدف مجموعة شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).