2022/11/09 | 08:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X1ek8MUezgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة القصف الجوي قرب منفذ القائم على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة القصف الجوي قرب منفذ القائم على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).