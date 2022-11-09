"أنت على أرض مصرية.. لا تلمسني".. لحظة إبعاد برلماني مصري من قاعة بعد مشادة مع شقيقة علاء عبدالفتاح على هامش قمة المناخ

2022/11/09 | 09:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مواجهة كلامية بين برلماني مصري وشقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ.

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