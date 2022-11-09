السعودية.. قرار جديد بشأن

2022/11/09 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، وصلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين.

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