الشمري يتابع عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية في بغداد (صور)

2022/11/09 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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تفقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ليل الثلاثاء، مديرية مكافحة اجرام بغداد الجديدة ومركز شرطة الرشاد في العاصمة.

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