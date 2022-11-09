2022/11/09 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أسهماً لا تقل قيمتها عن 3.95 مليار دولار من شركة تصنيع السيارات الكهربائية بعد أيام قليلة من إغلاق عملية شرائه لشركة تويتر.

بلغ عدد الأسهم التي باعها ماسك مؤخراً 19.5 مليون سهم، وفقاً للإيداعات التنظيمية يوم الثلاثاء في نيويورك، في أول تصرف له منذ أغسطس.



ولم تشر الإيداعات إلى أن المعاملات كانت مخططة مسبقاً.

قال ماسك، الذي يعد أغنى شخص في العالم، في أغسطس إنه انتهى من بيع ما يريده في أسهم "تسلا".



حيث أخبر أحد متابعيه على "تويتر" في حينه أنه من المهم تجنب "البيع الطارئ" لأسهم "تسلا" في حالة إجباره على استكمال عملية الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي وأنه يسعى من أجل جلب شركاء إضافيين.

ومع ذلك، توقع البعض أن الملياردير سيبيع المزيد من الأسهم لدعم الصفقة.



وكان ماسك قد قام ببيع ما قيمته حوالي 36 مليار دولار من أسهمه في "تسلا" في العام الأخير وجاء 50% منها منذ أن أعلن عن خطته للاستحواذ على "تويتر"، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3.95 مليار دولار قيمة أسهم باعها ماسك في "تسلا" منذ شراء "تويتر" ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3.95 مليار دولار قيمة أسهم باعها ماسك في "تسلا" منذ شراء "تويتر" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).